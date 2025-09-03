MotoGP | GP Barcellona, Morbidelli: “Pista completamente diversa dall’Ungheria”

GP Catalunya Barcellona Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Franco Morbidelli arriva al Montmelò di Barcellona con il contratto appena rinnovato con il VR46 Racing Team.

L’italo-brasiliano, che aveva anticipato l’annuncio ufficiale già in Ungheria, avrà quindi la mente sgombra e cercherà di migliorare il suo score, che lo vede attualmente con 2 podi all’attivo nel 2025.

Ecco cosa ha detto “Morbido” che al Balaton Park aveva chiuso in terza posizione la Sprint Race, mentre nella gara domenicale aveva tagliato il traguardo in sesta posizione.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Preview GP Catalunya Barcellona Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“Arriviamo al Gran Premio di Catalogna con l’ufficialità del rinnovo con il team per il prossimo anno e sono molto felice. Barcellona è una pista completamente diversa dall’Ungheria, dove abbiamo corso due settimane fa. È un tracciato che conosciamo molto bene, dove abbiamo fatto tanti giri, sia in GP che nei test. Anche il grip è particolare, perciò sarà complicato. I risultati ottenuti nell’ultima gara ci devono mostrare la linea da seguire per questo weekend.”

