MotoGP | GP Barcellona, Marc Marquez: “Atmosfera speciale”

GP Catalunya Barcellona Ducati MotoGP 2025 – Marc Marquez è pronto a tornare in pista nella sua gara di casa, il Gran Premio di Catalunya, 15esima tappa della MotoGP 2025.

L’otto volte iridato della Ducati punta al bottino pieno anche al Montmelò di Barcellona, circuito che dista un centinaio di km dalla sua Cervera.

L’obiettivo è l’11esima vittoria stagionale e la cercherà in un circuito dove non vince dal 2019. Se dovesse incrementare di altri 10 punti il vantaggio attuale su suo fratello Alex Marquez, potrebbe centrare il nono Titolo iridato già a Misano, gara che segue subito quella di Barcellona.

Dichiarazioni Marc Marquez Preview GP Catalunya Barcellona MotoGP 2025

“Questa almeno sulla carta, non è una delle mie piste migliori, anche a livello di risultati. In ogni caso la mia gara di casa e l’atmosfera dei tifosi è sempre unica e speciale. Venerdì dalle prime libere cercheremo di capire i veri valori in campo. Rimaniamo concentrati e portiamo a casa quanti più punti possibili considerato che questo tracciato valorizza caratteristiche di guida e tecniche anche degli avversari.”

