MotoGP | Ufficiale: Morbidelli rinnova con VR46 per il 2026

Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP – Franco Morbidelli correrà con il VR46 Racing Team anche nella stagione 2026.

Il pilota italo-brasiliano e la squadra di Tavullia saranno insieme per il secondo anno consecutivo e “Morbido” sarà sempre in sella alla Ducati Desmosedici GP. Con Fabio Di Giannantonio come compagno di squadra, la line-up del Pertamina Enduro VR46 Racing Team per il 2026 è completa.

Primo pilota della VR46 Riders Academy, primo a vincere un Mondiale (Moto2 nel 2017), tre vittorie, sei podi e un vice-campionato del Mondo nel 2020, nel 2025 è arrivato nel Pertamina Enduro VR46 Racing Team, dove ha conquistato due podi (Argentina e Qatar) nelle gare lunghe e due podi Sprint (Qatar e Ungheria).

Dichiarazioni Franco Morbidelli Rinnovo Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP Rinnovo Franco Morbidelli

“Il mio amore per questo team è molto profondo, mi trovo benissimo e ho un rapporto stellare con ognuno dei componenti. Sarà un piacere correre con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team anche il prossimo anno. È fantastico annunciare una cosa così bella. Mi auguro di vivere tante altre belle giornate come quelle vissute quest’anno, perché ce le meritiamo. Abbiamo davanti a noi quasi un anno e mezzo per continuare a mostrare il grande potenziale che abbiamo insieme. Voglio ringraziare tutto il team, con Vale, Uccio e Pablo in testa, i partner, la VR46 Riders Academy e la mia gente.”

Dichiarazioni Alessio Salucci – Team Director Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP

“Siamo felici di confermare Franco anche per la prossima stagione. Si è integrato sin da subito con il team, con cui ha instaurato un rapporto umano e professionale ottimo che ha portato a risultati importanti. Franco fa parte della VR46 Riders Academy dall’inizio e vederlo indossare i colori del Pertamina Enduro VR46 Racing Team ha un significato speciale per noi, è come chiudere un cerchio. Questo anno, con due podi nelle gare della domenica e altre due nelle Sprint, abbiamo dimostrato ciò che siamo capaci di fare; in questo finale di stagione e nella prossima puntiamo a migliorare ancora. La sua esperienza è stata un valore aggiunto e, insieme a quella del team e al supporto di Ducati, siamo entusiasti di continuare questo percorso insieme anche nel 2026.”

2.4/5 - (8 votes)