MotoGP | GP Barcellona, Martin: “Pista dove sono andato sempre forte”

Il #1 dell'Aprilia: "Sarà una gara molto importante per continuare a costruire fiducia"

di Alessio Brunori2 Settembre, 2025
GP Catalunya Barcellona Aprilia Racing MotoGP 2025 – Gara di casa per Jorge Martin, che weekend dopo weekend sta trovando gara il giusto feeling con la sua Aprilia RS-GP25.

Al Montmelò di Barcellona si disputerà la 15esima gara della MotoGP 2025 e “Martinator” dopo il quarto posto nella gara lunga del Balaton Park, punta a posizioni di vertice.

Aprilia ha bei ricordi di Barcellona, su tutti la storica doppietta nella gara lunga del 2023. Venerdì 5 settembre alle ore 19 verrà svelata la nuova X, una moto esclusiva realizzata in edizione limitata per celebrare i dieci anni dal debutto della RS-GP nella top class del Motomondiale.

Dichiarazioni Jorge Martin Preview GP Catalunya Barcellona MotoGP 2025

“Non vedo l’ora di arrivare a Barcellona, ho tanti bei ricordi dallo scorso anno. È una pista che mi piace molto e dove sono sempre andato forte negli ultimi anni. Adesso inizio a trovarmi meglio sulla moto, penso che sia una gara molto importante per continuare a costruire fiducia, conoscere meglio la moto e proseguire nel nostro percorso con lo stesso approccio che abbiamo avuto a Balaton.”

