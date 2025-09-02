MotoGP | GP Barcellona, Bastianini: “Sono fiducioso”

GP Catalunya Barcellona KTM Tech3 MotoGP 2025 – Dopo lo sfortunato weekend d’Ungheria, dove si era qualificato direttamente in Q2, ma era caduto al primo giro sia nella Sprint che nella gara “lunga” della domenica, Enea Bastianini è pronto a scendere in pista al Montmelò di Barcellona, teatro della 15esima tappa della MotoGP 2025.

Il pilota del Team Tech3 arriverà affamato di riscatto in Catalogna, e la fiducia accumulata nelle ultime gare lo vedrà sicuramente lottare tra i migliori in sella alla sua KTM RC16. Ecco cosa ha detto al “Bestia”.

Dichiarazioni Enea Bastianini Preview Gp Catalunya Barcellona KTM Tech3 MotoGP 2025

“Sono molto entusiasta del weekend di gara di Barcellona, perché abbiamo lasciato l’Ungheria con ancora più fame di risultati migliori dopo le due cadute al primo giro, sia nella Sprint che nella gara principale. Balaton è stata comunque molto positiva in termini di prestazioni: il nostro passo era competitivo e abbiamo ottenuto la nostra migliore qualifica della stagione. Quindi non vediamo l’ora di arrivare in Catalunya e scoprire cosa riusciremo a fare su questa pista con la nostra moto. Il tracciato è interessante, ha un buon ritmo, punti di frenata decisi ma anche molte zone di accelerazione. Sono fiducioso che possiamo continuare a costruire sui progressi delle ultime gare, tutte molto positive per noi

