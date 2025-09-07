MotoGP | GP Barcellona Gara, Quartararo: “La posizione di oggi è reale”

GP Catalunya Barcellona Yamaha 2025 – Buona prestazione per Fabio Quartararo che ha concluso il Gran Premio di Barcellona con un soddisfacente quinto posto. Dopo il podio nella Sprint Race di ieri, il francese oggi ha dato vita ad una bella lotta con Luca Marini e Johann Zarco. Le sensazioni al termine del weekend sono positive, anche se “El Diablo”, avrebbe preferito chiudere più vicino ai primi.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Gp Catalunya Barcellona Yamaha MotoGP 2025

“Ieri ho potuto davvero godermi la gara Sprint e le battaglie, oggi ne abbiamo avute meno. L’inizio della gara è stato davvero difficile, ma ho potuto prendermi cura molto delle gomme, e Luca ha bruciato le sue. Questo mi ha permesso di superarlo alla fine. È stata una grande esperienza per me guidare in modo difensivo, anche in frenata e tutto il resto, quindi, sì, non è stata una brutta gara. Abbiamo iniziato il weekend in una situazione difficile, ma l’abbiamo concluso bene. La posizione in cui abbiamo chiuso oggi è una “posizione reale”, ed era anche secondo le mie aspettative, anche se mi aspettavo di essere un po’ più vicino ai primi. Continueremo a lavorare per capire meglio come le condizioni influenzano le nostre prestazioni”

3.3/5 - (3 votes)