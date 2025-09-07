MotoGP | GP Barcellona Gara, Di Giannantonio: “Per fortuna è stata una caduta lenta”

GP Catalunya Barcellona Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Domenica da dimenticare per i piloti VR46, entrambi protagonisti di una caduta. Fabio Di Giannantonio è caduto al primo giro mentre Franco Morbidelli è caduto al 21esimo giro e successivamente ha ricevuto una penalità per non aver rispettato le istruzioni dei commissari in pista. Dovrà saltare i primi 10 minuti delle FP1 a Misano e ha ricevuto una multa di 2000 euro.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Gp Catalunya Barcellona Ducati MotoGP 2025

“Sto bene, fortunatamente è stata una caduta lenta e non mi sono trovato in mezzo alla pista. Poi c’è stata una reazione a catena del contatto davanti a me. Pecco ha dovuto chiudere il gas, io ho dovuto frenare per non toccare Pecco e mi si è chiusa davanti. La fortuna non è stata dalla nostra parte dopo il Mugello. Ho fatto la stessa manovra di ieri alla partenza ma ho perso delle posizioni. Prego per un weekend lineare a Misano, voglio fare la mia gara e finirla. La manovra mia di start è stata la stessa di ieri e stamattina, oggi la moto si è comportata diversamente e stanno analizzando per capire se c’è stato un problema o un funzionamento diverso dei vari cambiamenti. Abbiamo la frizione in carbonio ed è sempre delicata con le condizioni che variano un po’”

Dichiarazioni Franco Morbidelli Gp Catalunya Barcellona Ducati MotoGP 2025

“È stato un weekend molto difficile. Ho avuto una partenza complicata, ma il feeling con la moto era molto buono, stavo tornando su forte ed ero molto veloce, più rapido del gruppo di piloti con cui lottavo. Ma alla Curva 10 ho perso l’anteriore e sono scivolato. L’aspetto positivo è la velocità di questo fine settimana e abbiamo svolto un ottimo lavoro. Questo ci deve far essere fiduciosi in vista di Misano, dove speriamo di avere un buon fine settimana”

