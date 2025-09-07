MotoGP | GP Barcellona Gara, Bagnaia: “Modifiche? Parliamo di dettagli”

GP Catalunya Barcellona Ducati MotoGP 2025 – Dopo due giorni terribili, con il 21esimo posto sia nelle pre-qualifiche che in qualifica e una Sprint Race chiusa al 14esimo posto, Pecco Bagnaia ha migliorato il suo “score” nella gara “lunga” della domenica del Gran Premio di Catalunya, 15esima tappa della MotoGP 2021.

Il tre volte iridato ha infatti tagliato il traguardo in settima posizione, non un risultato alla sua altezza, ma partendo dalla 21esima casella dello schieramento, era difficile fare di più.

Ad aiutarlo qualche piccolo aggiustamento al setup della sua Desmosedici GP 25 e un nuovo forcellone, portato in gara. Ecco cosa ha detto il piemontese, che ad inizio gara ha evitato di essere coinvolto in una caduta che ha visto protagonisti Marco Bezzecchi e Fabio di Giannantonio (clicca qui per il report della gara).

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Gara Gp Catalunya Barcellona Ducati MotoGP 2025

“A Balaton come sensazioni era abbastanza contento e soddisfatto, anche se non del risultato. Oggi non sono contento al 100% per il risultato, però partendo 21esimi non è che si potesse pensare a fare di più. Fino a metà gara ero contento perché stavo andando molto forte, riuscivo a recuperare bene, ero arrivato su Quartararo, ma da lì in avanti ho iniziato a ad accusare un po’ l’extra utilizzo della gomma dietro per recuperare e l’ho pagata un po’, soprattutto negli ultimi 3/4 giri. Ero veramente in difficoltà col dietro, non riuscivo più a accelerare, quindi tutto sommato settimo è un ottimo risultato, partendo 21esimi. Bisogna cercare di ripartire da oggi, dal warm up. Siamo riusciti a trovare un qualcosa che mi ha dato quel minimo di grip in più che mi ha aiutato a essere più competitivo.”

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Nuovo Forcellone Gara Gp Catalunya Barcellona Ducati MotoGP 2025

“C’è stato un cambio di forcellone che sicuramente un minimo aiutato. C’è stato poi il serbatoio della gara lunga, anche quello aiutato per il grip, però non entrare nei dettagli. Basta poco per avere un minimo di feeling in più che fa la differenza. E’ tutto l’anno che si parla veramente di dettagli, di piccole cose che aiutano a sentirti un po’ meglio e di conseguenza ti senti un po’ meglio e vai più forte. Ti senti un po’ meglio in ingresso, riesci a sfruttare più velocità e vai più forte in tutto il resto della pista, quindi piccole cose.”

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Rischio Cadute Gara Gp Catalunya Barcellona Ducati MotoGP 2025

“Rischio di cadere da tutta la stagione. La realtà è che come ho già detto, le cadute dello scorsoa anno sono state una lezione, è più importante finire la gara piuttosto che stendermi. Nonostante non abbia ottenuto fantastici risultati, sono comunque terzo in campionato e bisogna continuare così. Non voglio fare come a Balaton, sono arrivato qui convinto di avere una moto competitiva, ma ho fatto un passo indietro. Aspetto e vedrò cosa possiamo fare.”

2.8/5 - (5 votes)