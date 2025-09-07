MotoGP | GP Barcellona Gara, Marini: “Buon weekend nel complesso”

GP Catalunya Barcellona Castrol Honda MotoGP 2025 – Buon ottavo posto per Luca Marini al termine del Gran Premio di Barcellona. Il pilota del team Honda, dopo un’ottima partenza che lo ha portato dalla decima alla quinta piazza, ha battagliato a lungo con Fabio Quartararo e Johann Zarco durante la fase centrale della gara. Tuttavia, verso fine gara sono calate le gomme e Luca non ha più potuto difendersi dagli attacchi di Quartararo e Bagnaia.

Dichiarazioni Luca Marini GP Catalunya Barcellona Honda Castrol MotoGP 2025

“Buon weekend nel complesso, dobbiamo essere contenti di quanto fatto su una pista che di solito è difficile per noi. Durante ogni sessione siamo stati in una buona posizione. In gara ho fatto un’altra partenza fantastica, poi ho avuto una grande battaglia con Zarco e Fabio. Ho provato a prendere Acosta quando ho visto che stava calando con la morbida, ma penso che questo abbia consumato troppo le mie gomme e sono arrivato negli ultimi quattro giri senza tanto quanto gli altri ragazzi, quindi non ho potuto difendermi. Tuttavia, siamo stati in grado di provare a lottare per qualcosa di più e capire come tutto reagisce in una situazione diversa. Come ho detto, il weekend qui, non solo per me ma anche per Zarco e Mir, dimostra i progressi che stiamo facendo come costruttori”

