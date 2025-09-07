MotoGP | GP Barcellona, Bastianini: “Bello il sorpasso su Acosta”

GP Catalunya Barcellona KTM Tech3 MotoGP 2025 – Primo podio della stagione per Enea Bastianini, gara solida al Montmelò di Barcellona per il pilota riminese della KTM, che ha chiuso terzo alle spalle dei fratelli Marquez.

Partito dalla nona casella, il riminese si è subito ritrovato sesto, attaccando poi Luca Marini, Fabio Quartararo e Pedro Acosta.

Bellissimo il sorpasso sul suo compagno di marca Acosta, una staccata al termine del rettilineo d’arrivo con la sua RC16 in “spazzolata”, un sorpasso che ha commentato anche nella conferenza stampa.

Dichiarazioni Enea Bastianini Sorpasso Pedro Acosta Gp Catalunya Barcellona KTM Tech3 MotoGP 2025

“Rivedere il sorpasso ora in video è bello, dall’interno è stato un pò più complicato!”

Video Sorpasso Enea Bastianini Vs Pedro Acosta Gp Catalunya Barcellona MotoGP 2025

Dichiarazioni Enea Bastianini Gara Gp Catalunya Barcellona KTM Tech3 MotoGP 2025

“È stato un inizio di stagione altalenante, sono stato 308 giorni senza podio, ma ora finalmente arrivano i risultati. Sono stato competitivo nelle ultime gare, ma questo podio è stato un risultato solido per me. Ho dato il 100% e quando i fratelli Marquez sono partiti a tutta velocità, è stato impossibile per me stargli dietro. In ogni caso, sono molto contento di questo podio. Purtroppo ho bruciato la gomma a metà gara, ma siamo molto competitivi in frenata e nelle curve lente, ci mancano i curvoni. La KTM è molto ‘bella’ in frenata, molto emozionante. Però fino a qualche gara fa non era redditizia, adesso abbiamo cambiato molto le strategie di freno motore e l’inerzia, la moto si comporta diversamente.”

