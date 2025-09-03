MotoGP

MotoGP | GP Barcellona, Di Giannantonio: “Proveremo a divertirci”

Il #49 del VR46 Racing Team: "Montmelò tracciato con uno dei layout più belli del calendario"

di Alessio Brunori3 Settembre, 2025
GP Catalunya Barcellona Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Fabio Di Giannantonio arriva a Barcellona dopo il secondo posto nella Sprint del Balaton Park e il problema tecnico che lo aveva rallentato nella gara “lunga” della domenica.

Il pilota romano del VR46 Racing Team, unico pilota di un Team esterno a guidare la Ducati Desmosedici GP 25, era dovuto rientrare ai box subito dopo il giro di ricognizione, partendo così dalla pit lane con la seconda moto, riuscendo comunque a portare a casa il punto della 15esima posizione.

Al Montmelò di Barcellona cercherà di essere subito competitivo per cercare di riavvicinarsi a quella che fino a poche gare fa era stata la sua posizione in classifica, la quarta. Attualmente è settimo a 43 punti dal quarto, Marco Bezzecchi.

“La pista di Barcellona mi piace molto, forse è uno dei layout più belli che abbiamo nel calendario. È molto diversa dal tracciato ungherese. Probabilmente avremo molto meno grip, quindi ci sarà da lavorare un po’ e da capire come avere lo stesso feeling avuto a Balaton. Spero di vivere un weekend liscio, dove possiamo lavorare in continuità. Ho fatto dei podi a Barcellona, proveremo a divertirci e fare bene.”

