MotoGP | GP Barcellona, Bagnaia: “Ho ritrovato un buon feeling”

GP Catalunya Barcellona Ducati MotoGP 2025 – Pecco Bagnaia arriva al weekend di gara con il solito punto interrogativo, quello che lo attanaglia sin dalle prime gare del 2025.

Il tre volte iridato della Ducati non ha feeling con la nuova Desmosedici GP 25 e avere in squadra un “Animale” come Marc Marquez sicuramente non lo aiuta.

Il problema è sempre lo stesso, la frenata, punto dove era uno dei più forti e dove faceva la differenza, cosa che non riesce più a fare. Al Balaton Park le sensazioni erano leggermente migliorate, ma non il risultato.

Il distacco in classifica dal suo team-mate è imbarazzante, sono ben 227 i punti di distacco da Marc Marquez e anche la seconda posizione di Alex Marquez è lontana 52 punti. Ora arrivano due gara di fila, prima Barcellona (questo weekend, ndr) e poi la gara di casa di Misano.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Preview Gp Catalunya Barcellona Ducati MotoGP 2025

“Rispetto al Balaton, se guardiamo alle posizioni, è stato sicuramente uno dei weekend più complicati dell’anno. Dopo la qualifica, abbiamo deciso di fare modifiche molto importanti alla moto e ho ritrovato un buon feeling alla guida soprattutto durante la gara di domenica. Continuiamo su questa strada, lavoriamo per confermare le stesse buone sensazioni anche su questo tracciato.”

