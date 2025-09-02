MotoGP | GP Barcellona, Bezzecchi: “La pista mi piace tanto”

GP Catalunya Barcellona Aprilia Racing MotoGP 2025 – Marco Bezzecchi arriva in Catalunya (15esima tappa della MotoGP 2025, ndr) dopo il terzo posto ottenuto nel Gran Premio d’Ungheria.

Il pilota riminese dell’Aprilia ha cambiato “marcia” da Assen (cinque podi stagionali, tra cui la vittoria a Silverstone, ndr), portando a casa risultati di prestigio ed ora arriva in una pista, quella del Montmelò che gli piace tanto.

Ecco cosa ha detto il “Bez” che occupa la quarta posizione in Campionato e proverà ad insidiare la terza piazza occupata ora da Pecco Bagnaia, lontano 31 punti.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Preview GP Catalunya Barcellona MotoGP 2025

“Sono molto contento di andare a Barcellona, è una pista che mi piace tanto. In più il circuito è sempre pieno di gente e di tifosi, e questo mi dà ancora più carica. Soprattutto, ho tanta voglia di tornare in sella. Cercheremo, come sempre, di dare il massimo. Forza Aprilia!”

3.9/5 - (10 votes)