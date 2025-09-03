MotoGP | GP Barcellona, Marini: “Dobbiamo continuare a lavorare sodo”

GP Catalunya Barcellona Castrol Honda MotoGP 2025 – Fresco di rinnovo contrattuale, Luca Marini non vede l’ora di tornare in sella alla sua Honda RC213V e lo farà a Barcellona, teatro del Gran Premio di Catalunya.

Al Montmelò è in programma la 15esima tappa della MotoGP 2025 e il pesarese, reduce da un quarto posto nella Sprint Race e un quinto posto nella gara “lunga” al Balaton Park, è pronto a dare il massimo per centrare un altro buon risultato. Ecco cosa ha detto l’ex pilota della Ducati.

Dichiarazioni Luca Marini Preview GP Catalunya Barcellona Honda Castrol MotoGP 2025

“È fantastico annunciare l’estensione della nostra collaborazione con Honda HRC, sono davvero entusiasta di continuare con questo progetto. Arriviamo in un buon momento dopo un ottimo weekend in Ungheria, ma dobbiamo capire che Barcellona è un circuito diverso e dobbiamo continuare a lavorare sodo. Il grip è molto diverso e questo è ancora un fattore che influisce notevolmente sulle nostre prestazioni, sarà importante adattarsi all’evoluzione delle condizioni della pista nel corso del weekend. Dobbiamo continuare come abbiamo fatto finora e mantenere la concentrazione. Concludiamo l’anno in modo positivo.”

4.7/5 - (45 votes)