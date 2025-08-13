MotoGP | GP Austria: Vinales torna in pista dopo l’infortunio

GP Austria Red Bull Ring KTM Tech3 MotoGP 2025 – Maverick Vinales dopo aver saltato il Gran Premio di Germania e quello della Repubblica Ceca, tornerà in pista al Red Bull Ring, teatro del Gran Premio d’Austria.

Il pilota del Team KTM Tech3 si era infortunato alla spalla sinistra durante le qualifiche del Gran Premio di Germania ed era stato operato a Sassuolo dall’equipe del Prof. Porcellini.

Dichiarazioni Maverick Vinales Preview GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2025

“L’infortunio al Sachsenring è stato sfortunato, ma abbiamo lavorato duramente con tutte le persone che mi circondano per poter andare in Austria, solo un mese dopo l’incidente in Germania. Sono riuscito a tornare ad allenarmi la scorsa settimana e abbiamo fatto molta fisioterapia per aiutare la spalla a guarire più velocemente e a rafforzarsi. Non salgo in moto da un mese, quindi dovremo aspettare venerdì per valutare la nostra forma e capire se possiamo essere competitivi. Sarà importante procedere passo dopo passo. Sono felicissimo di poter partecipare al Gran Premio d’Austria, è la gara di casa della KTM, ed era molto importante per me essere a Spielberg per rappresentare i nostri colori. La pista è bellissima, quindi sono davvero entusiasta di riunirmi alla squadra e riprendere da dove ci eravamo lasciati. Hanno fatto un ottimo lavoro con Pol (Espargaro) a Brno in mia assenza, e vorrei ringraziare in modo speciale Pol per il lavoro svolto con la squadra!”.

