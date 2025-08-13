MotoGP | GP Austria, Marini: “Circuito davvero particolare”

GP Austria Red Bull Ring Castrol Honda MotoGP 2025 – Luca Marini dopo la pausa estiva con tre settimane di “stop” dalle corse, tornerà in sella alla sua RC213V in Austria, al Red Bull Ring.

Il pilota Honda HRC rimane l’unico pilota in griglia ad aver conquistato punti in ogni Gran Premio a cui ha partecipato nella stagione 2025. L’obiettivo è quello di ridurre il gap dalla Top Ten, ecco cosa ha detto il pesarese.

Dichiarazioni Luca Marini Preview GP Austria Red Bull Ring Honda Castrol MotoGP 2025

“Ho avuto tre buone settimane di recupero, sempre più intenso, e mi sento davvero bene. Possiamo affrontare il resto della stagione senza limitazioni. L’Austria è un circuito davvero particolare, con frenate e accelerazioni estreme, e sarà una buona occasione per vedere a che punto siamo tutti dopo la pausa, con aggiornamenti e tutto il resto. Non vedo l’ora di rivedere la squadra e di continuare a sviluppare la Honda RC213V con gli ingegneri.”

