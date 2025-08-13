MotoGP | GP Austria, Quartararo: “Pronto a dare il 100%”

GP Austria Red Bull Ring Yamaha 2025 – Fabio Quartararo è pronto a tornare in pista dopo la pausa estiva, esattamente al Red Bull Ring, circuito che come di consueto ospiterà il Gran Premio d’Austria.

Nono nella classifica generale, il francese ha un buon passato allo Spielberg, questo nonostante il tracciato austriaco non sia sulla carta una pista Yamaha.

Per “El Diablo” un terzo posto nel 2019, risultato ripetuto nel GP di Stiria del 2021 e un secondo posto a Spielberg nel 2022.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Preview Gp Austria Red Bull Ring Yamaha MotoGP 2025

“Ho davvero apprezzato la pausa estiva, rilassandomi con amici e famiglia e naturalmente, ho continuato ad allenarmi come sempre. Le ultime tre settimane sono state una buona occasione per ricaricare le energie, perché sappiamo che la seconda metà della stagione sarà molto intensa. Conosciamo i nostri punti di forza e le nostre debolezze, e continueremo a lavorare duramente nei prossimi 10 GP per trovare miglioramenti. Mi sento pronto a dare il 100%, come sempre. Vediamo cosa riusciremo a fare questo weekend.”

