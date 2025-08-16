MotoGP | GP Austria Sprint Race, Marc Marquez: “E’ andato tutto bene”

GP Austria Red Bull Ring Ducati MotoGP 2025 – La mancata prima fila non ha inciso sulla Sprint Race del Gran Premio d’Austria di Marc Marquez, che ha vinto la 12esima Sprint della stagione, battendo suo fratello Alex e Pedro Acosta.

In qualifica era stata una caduta a togliergli la possibilità di lottare per la pole (andata a Marco Bezzecchi, ndr) o per la prima fila, ma in gara, quando a 5 giri dalla fine ha deciso di passare in testa, non ce n’è stato più per nessuno.

Con questa vittoria il #93 della Ducati si porta a quota 393 punti, 123 in più di suo fratello Alex e 180 in più di Bagnaia. Ecco cosa ha detto il più grande dei fratelli Marquez ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Marc Marquez Sprint Race GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2025

“Il plan era tornare dalle vacanze con la stessa forma, oggi è andato tutto bene a parte le Qualifiche dove ho dato troppo. Partire quarto ti crea dubbio ma ho fatto una bella partenza e quando la gomma ha iniziato a calare mi sono sentito bene. Alex era in controllo, io all’inizio volevo sorpassarlo ma non potevo. Ho visto che davanti quando sei dietro si muove molto, ho aspettato e quando ho visto che mancavano sei giri ho provato l’attacco, ha sbagliato l’uscita della 2 e senza quello sbaglio non so se ce l’avrei fatta. Questa è una pista dove gli avversari sono più vicini, vediamo domani. Mi aspetto Bezzecchi e Pecco fortissimi, Alex ha il long lap e lo terrà dietro.”

Foto: Michelin

