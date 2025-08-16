MotoGP | GP Austria Sprint Race, Alex Marquez: “Abbiamo fatto il massimo”

GP Austria Red Bull Ring Gresini Racing 2025 – Alex Marquez ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio d’Austria in seconda posizione, alle spalle di suo fratello Marc Marquez.

Il pilota del Gresini Racing ha subito preso la testa della gara, mantenendola sino a 5 giri dal termine, quando un piccolo errore alla chicane non gli ha permesso di difendersi dall’attacco del fratello maggiore. Un altro podio Sprint per il #73, ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

“Non ho fatto errori grandi ma nella 2B ho perso il davanti e sono andato lungo, ho aperto il gas ma si è mossa la moto. Fino a quel punto mi sentivo bene ed è importante perché per noi il weekend non è stato facile ma oggi abbiamo fatto il massimo. A Brno non riuscivo a guidare come volevo per il problema alla mano ma adesso mi sento quasi al 100%. Non abbiamo mai perso la velocità e dobbiamo essere contenti per la gara di oggi. Quando ho visto che Acosta era lontano, dopo il weekend difficile di Brno, ho voluto pensare ai punti per il campionato.”

