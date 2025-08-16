MotoGP | GP Austria Sprint Race: vince Marc Marquez: gli highlights [VIDEO]
Dodicesimo successo stagionale in una Sprint per l'otto volte iridato della Ducati, Bezzecchi quarto, ritiro per Bagnaia
di Alessio Brunori16 Agosto, 2025
Highlights Sprint Race MotoGP Austria – Vi riproponiamo i momenti più importanti della Sprint Race del Gran Premio d’Austria, tredicesimo appuntamento della stagione 2025 del Motomondiale.
Marc Marquez ha conquistando la vittoria davanti al fratello Alex Marquez e a Pedro Acosta. Quarto al traguardo Marco Bezzecchi, che ha chiuso davanti alla KTM di Brad Binder e alla Ducati del rookie Fermin Aldeguer.
Ritiro per Pecco Bagnaia, che dopo aver perso il controllo del posteriore in partenza (moto completamente di traverso, cosa accaduta anche ad Aldeguer, ndr) si è dovuto ritirare perchè la sua Desmosedici GP 25 era inguidabile.
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Articoli correlati
MotoGP | GP Austria Sprint Race, Bagnaia: “Ho sentito qualcosa di strano”
Il tre volte iridato si è dovuto ritirare dopo una partenza "shock" e una moto diventata inguidabile
GP Austria Red Bull Ring Ducati MotoGP 2025 – Sprint Race da dimenticare quella di Pecco Bagnaia al Red Bull
MotoGP | GP Austria Sprint Race, Marc Marquez: “E’ andato tutto bene”
Il #93 della Ducati: "Domani mi aspetto Bezzecchi e Bagnaia fortissimi"
GP Austria Red Bull Ring Ducati MotoGP 2025 – La mancata prima fila non ha inciso sulla Sprint Race del
MotoGP | GP Austria Sprint Race, Alex Marquez: “Abbiamo fatto il massimo”
Secondo posto per il #73 del Gresini Racing nella gara "corta" del Red Bull Ring
GP Austria Red Bull Ring Gresini Racing 2025 – Alex Marquez ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio d’Austria
MotoGP | GP Austria Sprint Race, Acosta: “KTM è migliorata”
Terzo posto nella Sprint Race del Red Bull Ring per il #37 della KTM
GP Austria Red Bull Ring KTM MotoGP 2025 – Buon terzo posto nella Sprint Race del Red Bull Ring per
MotoGP | Gp Austria Sprint Race: vince Marc Marquez, ritiro per Bagnaia
L'otto volte iridato ha preceduto suo fratello Alex e Pedro Acosta, quarto posto per Marco Bezzecchi
MotoGP Gp Austria Red Bull Ring Sprint Race – Marc Marquez si è aggiudicato la Sprint Race del Gran Premio
MotoGP | GP Austria 2025: Sprint Race in DIRETTA (live e foto)
Live timing e commento dal circuito del Red Bull Ring
15:30 Grazie per averci seguito! Appuntamento a domani, ore 14:00 con il Gran Premio d’Austria. Buona serata! GIRO 14 –
Moto2 | Gp Austria Qualifiche: la pole è di Gonzalez
Il leader della classifica iridata partirà però dalla quarta casella a causa della penalità ricevuta in prova
Moto2 Austria Red Bull Ring Qualifiche – Manuel Gonzalez (Intact GP) dopo le pre-qualifiche del Gran Premio d’Austria classe Moto2,
Moto3 | Gp Austria Qualifiche: pole del rookie Perrone, Foggia è quarto
Prima pole in carriera per il pilota Red Bull KTM Tech3, in prima fila anche Piqueras e Yamanaka
Moto3 GP Austria Red Bull Ring Qualifiche – Prima pole position in carriera per Valentin Perrone, rider Red Bull KTM
You must be logged in to post a comment Login