MotoGP | GP Austria Sprint Race: vince Marc Marquez: gli highlights [VIDEO]

Dodicesimo successo stagionale in una Sprint per l'otto volte iridato della Ducati, Bezzecchi quarto, ritiro per Bagnaia

di Alessio Brunori16 Agosto, 2025
Highlights Sprint Race MotoGP Austria – Vi riproponiamo i momenti più importanti della Sprint Race del Gran Premio d’Austria, tredicesimo appuntamento della stagione 2025 del Motomondiale.

Marc Marquez ha conquistando la vittoria davanti al fratello Alex Marquez e a Pedro Acosta. Quarto al traguardo Marco Bezzecchi, che ha chiuso davanti alla KTM di Brad Binder e alla Ducati del rookie Fermin Aldeguer.

Ritiro per Pecco Bagnaia, che dopo aver perso il controllo del posteriore in partenza (moto completamente di traverso, cosa accaduta anche ad Aldeguer, ndr) si è dovuto ritirare perchè la sua Desmosedici GP 25 era inguidabile.


