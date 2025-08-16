MotoGP | GP Austria Sprint Race, Di Giannantonio: “Difficile stare sulla moto per le vibrazioni”

GP Austria Red Bull Ring Pertamina Enduro VR46 2025 Sprint Race di alti e bassi per il team VR46. Fabio Di Giannantonio si è riscattato da un venerdì difficile ed con una buona partenza è riuscito a concludere in ottava posizione. Giornata più complicata per Franco Morbidelli che, complice una partenza difficoltosa, non ha potuto fare meglio della quattordicesima posizione.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Sprint Race GP Austria

“Questa mattina ero molto contento dei progressi, perché abbiamo migliorato il passo gara di un secondo. Mi aspettavo di più dalla Q1, non siamo riusciti a passare in Q2. Sapevamo che la Sprint sarebbe stata tosta, ma ho fatto una buonissima partenza, forse la mia migliore in MotoGP. C’è stato un po’ di caos nelle prime curve e ne ho approfittato. Ero in una buona posizione, ma era difficile stare sulla moto a causa di alcune vibrazioni. Senza questo problema, avrei potuto lottare per la Top 5. Sicuramente domani sarà un’altra storia, quindi dovremo trovare un modo per rimontare e ottenere un buon risultato. Abbiamo una buona moto, vediamo di fare una bella partenza e prendere il ritmo da subito domani”

Dichiarazioni Franco Morbidelli Sprint Race GP Austria

“Fino a questa mattina, non è andata male. Abbiamo provato qualcosa per migliorare il feeling, in qualifica ho chiuso ottavo e la terza fila non era male. Purtroppo, nella Sprint ho dovuto togliere il gas in partenza per un problema avuto da altri piloti che mi ha coinvolto. Ho cercato di recuperare durante la gara, forse sarei riuscito ad arrivare fino alla Top 5, ma su questa pista è molto difficile rimontare. Poi ho commesso un errore e ho perso l’opportunità di prendere dei punti. Vedremo per domani”

