MotoGP

MotoGP | Vinales salta anche il GP d’Ungheria

"Non ha senso correre se non sono al 100%", il commento dello spagnolo

di Jessica Cortellazzi16 Agosto, 2025
MotoGP | Vinales salta anche il GP d’UngheriaMotoGP | Vinales salta anche il GP d’Ungheria

GP Austria Red Bull Ring KTM Tech3 MotoGP 2025 – Maverick Vinales dopo aver saltato il Gran Premio di Germania, della Repubblica Ceca e questo GP d’Austria, ha comunicato che non sarà presente alla prossima gara che si disputerà in Ungheria tra pochi giorni. Lo spagnolo accusa ancora molto dolore alla spalla infortunata in Germania.

Dichiarazioni Maverick Vinales Unfit GP Ungheria

“Era importante essere in moto questo fine settimana per capire a che punto sono. Tornare solo un mese dopo quell’infortunio è già un miracolo, perché normalmente hai bisogno di due o tre mesi per stare bene, e probabilmente non saremo al nostro 100% fino al prossimo anno, ma sono riuscito a salire in moto questo fine settimana, quindi è già fantastico. Tuttavia, abbiamo bisogno di un po’ più di tempo per essere al massimo. Sarà un processo lungo, cercheremo di allenarci bene, di recuperare i muscoli, e speriamo di poter tornare presto in velocità. Discuteremo le cose con la squadra, ma è chiaro che non ha senso per me essere in Ungheria se non posso essere al 100%, probabilmente è più intelligente stare a casa e continuare a recuperare”

5/5 - (1 vote)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00035motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00029motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00038motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00004motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00015motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00031motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00009motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00003motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00011motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00005motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00039motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00028

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news