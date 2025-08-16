MotoGP | GP Austria Sprint Race, Bezzecchi: “Sapevo di avere qualcosa di meno”

GP Austria Red Bull Ring Aprilia Racing MotoGP 2025 Gara positiva per Marco Bezzecchi che ha concluso la Sprint Race del Gran Premio d’Austria in quarta posizione. Dopo essere partito dalla Pole Position, il pilota dell’Aprilia sapeva di avere meno passo rispetto agli avversari che lo precedevano e dopo aver commesso qualche errore, non è più riuscito ad agguantare Pedro Acosta per la terza posizione.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Sprint Race GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2025

“Mi aspettavo questi nomi oggi: i due Marquez, Acosta e Pecco. Sapevo di avere qualcosa di meno ma quando sei lì ci provi e devi dare tutto. faccio ancora fatica. In un momento della gara mi sono avvicinato a Pedro ma per due volte di fila ho fatto un errore alla 5, sono andato lungo e dopo l’ho riperso. Questo è il massimo che potevo fare. Sicuramente non sono a posto in staccata rispetto ad altri posti ed è quello su cui stiamo cercando di lavorare da ieri però siamo migliorati. Ieri per staccare forte facevo degli errori e andavo lungo, oggi invece riuscivo ad essere costante. Pedro mi era attaccato, ha preparato bene il sorpasso ed è riuscito a passarmi, mi avrebbe passato in ogni caso perché all’inizio era più veloce. Oggi non è stata una questione di temperatura delle gomme ma ieri non abbiamo lavorato tranquilli per alcuni problemi e non siamo riusciti a metterci a posto con le gomme più usate. Questa mattina abbiamo lavorato meglio e questo ci ha permesso di essere più veloci con le gomme nuove. In questo momento dobbiamo rincorrere ed è andata meglio di quanto ci potevamo aspettare”

3.9/5 - (10 votes)