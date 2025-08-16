MotoGP | GP Austria Day 1, Bastianini: “Sono abbastanza soddisfatto”

GP Austria Red Bull Ring KTM Tech3 MotoGP 2025 – Enea Bastianini ha concluso in settima posizione la Sprint Race del Gran Premio d’Austria.

Il pilota riminese ha perso qualche posizione al via a causa dello spin in partenza di Francesco Bagnaia e nella rimonta ha avuto anche qualche contatto. Tutto sommato, si è detto fiducioso dei progressi fatti da Brno.

Dichiarazioni Enea Bastianini Sprint Race Austria Red Bull Ring KTM Tech3 MotoGP 2025

“In generale, sono abbastanza soddisfatto della nostra giornata. Siamo passati dal Q1 al Q2, e ho avuto una vera lotta per la pole position, fino a quando ho commesso un piccolo errore nel settore 3 e ho perso un po’ di tempo. Nella gara sprint, lo spin di Pecco era difficile da evitare, ho dovuto andare fuori senza frenare, ma non sono riuscito a gestirlo. Ho perso molte posizioni alla partenza. Ho cercato di recuperare, ma poi ho avuto un contatto con Quartararo e Di Giannantonio e sono andato un po’ largo. È stato un po’ complicato, non sono riuscito a spingere come avrei voluto nella seconda parte della gara, che è normalmente la mia parte preferita, ma stiamo cercando di capire gara dopo gara come possiamo ritrovare quella sensazione. Abbiamo confermato i progressi fatti da Brno qui in Austria, con cui sono abbastanza soddisfatto, quindi vediamo cosa possiamo fare domani, sarà importante cercare di risparmiare le gomme, e speriamo di poter lottare per la Top 5”

