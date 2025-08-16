MotoGP

MotoGP | GP Austria Sprint Race: la partenza di Bagnaia analizzata allo Sky Tech [VIDEO]

Il #63 della Ducati si è intraversato allo spegnimento dei semafori, stessa cosa accaduta ad Aldeguer

di Alessio Brunori16 Agosto, 2025
MotoGP | GP Austria Sprint Race: la partenza di Bagnaia analizzata allo Sky Tech [VIDEO]MotoGP | GP Austria Sprint Race: la partenza di Bagnaia analizzata allo Sky Tech [VIDEO]

GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2025 – Vi riproponiamo la partenza della Sprint Race Gran Premio d’Austria analizzata allo Sky Tech.

Sia Pecco Bagnaia che Fermin Aldeguer, entrambi sul lato sporco della pista si sono intraversati, ma mentre il rookie spagnolo ha poi recuperato in gara, il piemontese si è dovuto ritirare, visto che la sua Ducati GP 25 Factory era diventata inguidabile.


3.3/5 - (3 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00035motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00029motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00038motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00004motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00015motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00031motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00009motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00003motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00011motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00005motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00039motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00028

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news