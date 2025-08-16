MotoGP | GP Austria Sprint Race: la partenza di Bagnaia analizzata allo Sky Tech [VIDEO]

GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2025 – Vi riproponiamo la partenza della Sprint Race Gran Premio d’Austria analizzata allo Sky Tech.

Sia Pecco Bagnaia che Fermin Aldeguer, entrambi sul lato sporco della pista si sono intraversati, ma mentre il rookie spagnolo ha poi recuperato in gara, il piemontese si è dovuto ritirare, visto che la sua Ducati GP 25 Factory era diventata inguidabile.





