MotoGP | GP Austria Sprint Race, Acosta: “KTM è migliorata”

Terzo posto nella Sprint Race del Red Bull Ring per il #37 della KTM

di Alessio Brunori16 Agosto, 2025
GP Austria Red Bull Ring KTM MotoGP 2025 – Buon terzo posto nella Sprint Race del Red Bull Ring per Pedro Acosta, secondo podio Sprint consecutivo dopo quello di Brno.

Il #37 della KTM ha fatto un bel sorpasso sul pole-man Marco Bezzecchi e poi ha mantenuto il terzo posto sino alla bandiera a scacchi.

Nella fasi inziali della gara aveva “sognato” di poter lottare per la vittoria, ma giro dopo giro, le Ducati dei fratelli Marquez si sono staccate. Ecco cosa ha detto il #37 ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Pedro Acosta Sprint Race Gp Austria Red Bull Ring KTM MotoGP 2025

“Qualifiche difficile per via della benzina e ho rischiato di cadere, avremmo potuto avere il potenziale per fare una gara più facile alla partenza. Abbiamo guidato bene, abbiamo fatto una buona partenza, il miglioramento della KTM è chiaro. Sono contento. La gomma gira di più, la gomma si scalda di meno, non è il risultato aerodinamico che mi aspettavo ma è un buon inizio. Dobbiamo continuare così, avrei voluto essere più davanti ma Marc e Alex avevano un passo diverso. Dobbiamo essere contenti per gli step che abbiamo fatto e non commettere errori.”

Foto: Michelin

