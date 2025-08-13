MotoGP

MotoGP | Somkiat Chantra salterà anche i GP d’Austria e d’Ungheria

Il pilota del Team LCR non sarà sostituito ad Red Bull Ring, mentre al Balaton Park al suo posto ci sarà Aleix Espargarò

di Alessio Brunori13 Agosto, 2025
MotoGP | Somkiat Chantra salterà anche i GP d’Austria e d’UngheriaMotoGP | Somkiat Chantra salterà anche i GP d’Austria e d’Ungheria

MotoGP LCR Honda – Il rookie MotoGP Somkiat Chantra dopo aver saltato i Gran Premi di Germania e Repubblica Ceca, sarà assente anche in Austria e Ungheria.

Il pilota del Team LCR aveva avuto un incidente martedì 1 luglio durante un allenamento con una moto da fuoristrada. Si è poi sottoposto a un intervento chirurgico e da allora ha lavorato instancabilmente per recuperare con l’obiettivo di tornare in gara al Gran Premio d’Austria.

Mercoledì mattina, prima dell’inizio dell’evento, il direttore medico della MotoGP Angel Charte, insieme agli specialisti del ginocchio dell’Ospedale Universitario Dexeus di Barcellona, hanno effettuato una valutazione medica dettagliata e ha concluso che Chantra non è ancora in grado di tornare in gara.

Di conseguenza, il pilota thailandese salterà sia il Gran Premio d’Austria che quello d’Ungheria. Date le circostanze, il team IDEMITSU Honda LCR non è stato in grado di garantire un pilota sostitutivo qualificato per il Gran Premio d’Austria, mentre per il Gran Premio d’Ungheria, il collaudatore spagnolo HRC Aleix Espargaro prenderà il suo posto.

4.7/5 - (43 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-repubblica-ceca-brno-race-2025-00033motogp-gp-repubblica-ceca-brno-race-2025-00009motogp-gp-repubblica-ceca-brno-race-2025-00065motogp-gp-repubblica-ceca-brno-race-2025-00010motogp-gp-repubblica-ceca-brno-race-2025-00072motogp-gp-repubblica-ceca-brno-race-2025-00031motogp-gp-repubblica-ceca-brno-race-2025-00069motogp-gp-repubblica-ceca-brno-race-2025-00055motogp-gp-repubblica-ceca-brno-race-2025-00087motogp-gp-repubblica-ceca-brno-race-2025-00036motogp-gp-repubblica-ceca-brno-race-2025-00044motogp-gp-repubblica-ceca-brno-race-2025-00016

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news