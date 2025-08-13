MotoGP | Somkiat Chantra salterà anche i GP d’Austria e d’Ungheria

MotoGP LCR Honda – Il rookie MotoGP Somkiat Chantra dopo aver saltato i Gran Premi di Germania e Repubblica Ceca, sarà assente anche in Austria e Ungheria.

Il pilota del Team LCR aveva avuto un incidente martedì 1 luglio durante un allenamento con una moto da fuoristrada. Si è poi sottoposto a un intervento chirurgico e da allora ha lavorato instancabilmente per recuperare con l’obiettivo di tornare in gara al Gran Premio d’Austria.

Mercoledì mattina, prima dell’inizio dell’evento, il direttore medico della MotoGP Angel Charte, insieme agli specialisti del ginocchio dell’Ospedale Universitario Dexeus di Barcellona, hanno effettuato una valutazione medica dettagliata e ha concluso che Chantra non è ancora in grado di tornare in gara.

Di conseguenza, il pilota thailandese salterà sia il Gran Premio d’Austria che quello d’Ungheria. Date le circostanze, il team IDEMITSU Honda LCR non è stato in grado di garantire un pilota sostitutivo qualificato per il Gran Premio d’Austria, mentre per il Gran Premio d’Ungheria, il collaudatore spagnolo HRC Aleix Espargaro prenderà il suo posto.

