MotoGP | GP Austria Gara, Bagnaia: “Succedono cose che faccio fatica a capire”

GP Austria Red Bull Ring Ducati MotoGP 2025 – Altra giornata da dimenticare per Pecco Bagnaia, che dopo il ritiro avvenuto nella Sprint Race del Red Bull Ring, non è andato oltre l’ottavo posto in gara nel Gran Premio d’Austria.

Il tre volte iridato era scattato bene dalla terza casella, portandosi subito in seconda posizione, correndo poi una gara a gambero, chiusa come detto in ottava posizione, lontano 12.486s dal vincitore, il suo team-mate Marc Marquez.

Venerdì era stato uno dei piloti più veloci, poi il problema con la gomma nella Sprint Race e una gara incolore alla domenica. Ecco cosa ha detto il tre volte iridato della “Rossa” a due ruote ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Gara Gp Austria Red Bull Ring Ducati MotoGP 2025

“Mi piacerebbe sapere cos’è successo. Succedono cose che faccio fatica a capire. Sono sempre stato veloce qui, oggi mi sono ritrovato a lottare per l’ottavo posto, girando piano. Situazione difficile da accettare, andavo più piano dappertutto, i piloti davanti facevano meglio di me. Mi sono preso 12 secondi dall’anno scorso. Nel dettaglio non riesco ad entrare, ho fatto un weekend positivo, venerdì ero a posto con gomme usate, ieri mattina uguale poi nella Sprint è successo quello che è successo. Stamattina era tutto perfetto e in gara siamo tornati al solito. Il potenziale c’è ma siamo vincolati. Questa pista consuma tanto, gli altri anni potevo gestire la gomma dietro, quest’anno non sono più capace

Foto: Valter Magatti

2.7/5 - (4 votes)