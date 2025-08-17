MotoGP | GP Austria Gara, Bezzecchi: “Ho dato tutto quello che avevo”

GP Austria Red Bull Ring Aprilia Racing MotoGP 2025 – Marco Bezzecchi ha sognato la vittoria in Austria, precisamente al Red Bull Ring, teatro della 13esima tappa della MotoGP 2025.

Il pilota dell’Aprilia dopo la pole-position, ha guidato a lungo la gara domenicale, arrendendosi solo nel finale a Marc Marquez prima e Fermin Aldeguer poi.

Rimane comunque una gara solida del “Bez” che ormai porta costantemente la moto della casa di Noale a lottare per le primissime posizioni. Per lui quarto podio stagionale (compresa la vittoria di Silverstone, ndr), 12esimo in MotoGP. Ecco cosa ha detto il #72 della casa veneta ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gara GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2025

“E’ stata una bella gara. Con Marc (Marquez) ho dato tutto quello che avevo, sapevo che sarebbe arrivato e poi qualche giro prima ho avuto un problema che mi ha deconcentrato. Mi ha passato, abbiamo fatto una bagarre ma ho dovuto mollare, non penso che sarei riuscito a batterlo, il gusto di provarci è una bella libidine. E’ stato bello perché da come siamo partiti venerdì, mi dà una bella fiducia. Nonostante tutti i problemi, siamo riusciti a rimediarli, ieri con la Pole ci siamo presi una bella soddisfazione. Sono contento perché i ragazzi se lo meritano.”

Foto: Valter Magatti

3.9/5 - (10 votes)