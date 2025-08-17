MotoGP | GP Austria Gara, Aldeguer: “Feeling incredibile”

GP Austria Red Bull Ring Gresini Racing 2025 – Grandissima gara al Red Bull Ring per Fermin Aldeguer, rider Gresini Racing.

Il rookie della MotoGP, scattato dalla seconda fila, sesto tempo, ha corso una gara in rimonta, arrivando negli ultimi giri ad insidiare la vittoria di Marc Marquez, dopo aver superato pochi km prima Marco Bezzecchi e la sua Aprilia.

Secondo podio in Top Class dopo quello di Le Mans per l’ex pilota del Team di Luca Boscoscuro (Moto2), ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Fermin Aldeguer Gp Austria Red Bull Ring KTM Tech3 MotoGP 2025

“Quando ho passato “Bez” (Bezzecchi) ho pensato alla vittoria, ma sappiamo che non è facile lottare con uno come Marc (Marquez). Se oggi vincevo la gara forse ero l’unico che riusciva a batterlo senza che lui facesse un errore. Lui ha sempre qualcosa in più. Dobbiamo essere contenti del nostro risultato. Con questa moto ho un feeling incredibile sul davanti e in staccata, arrivo sempre vicino agli altri anche quando la gomma è molto calda. Le altre Ducati partono a cannone, io perdo qualche posizione che devo recuperare e forse questo aiuta a mantenere la temperatura costante. Voglio imparare a fare meglio i primi giri, perché quando partiamo nelle prime file, possiamo lottare per molto di più.”

