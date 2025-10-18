MotoGP | GP Australia Sprint Race, Acosta: “Mi sono divertito”

GP Australia Phillip Island KTM MotoGP 2025 – Pedro Acosta ha chiuso al terzo posto la Sprint Race del Gran Premio d’Australia, 19esima tappa della MotoGP 2025.

Il pilota della KTM, scattato dalla seconda fila (quinto tempo, ndr), ha dato il massimo su un circuito che non è tra i favoriti e dove ha sofferto per tutto il weekend.

Un piccolo errore alle curva 3 ha compromesso le chance di lottare per posizioni migliori, ecco cosa ha detto Acosta ai microfoni di DAZN dove ha riconosciuto come al momento le Aprilia sono davanti.

Dichiarazioni Pedro Acosta Sprint Race GP Phillip Island KTM MotoGP 2025

“Un piccolo errore alla curva 3 dove sono andato lungo, abbiamo provato tutto, ma sappiamo che questo non è il nostro migliore circuito. Abbiamo sofferto per tutto il weekend, nelle FP2 ci mancava del passo ma abbiamo fatto uno step, per domani possiamo migliorare, ma penso che abbiamo fatto una bella gara. Alla fine la KTM lavora meglio in piste più tranquille e lente, qua è sempre mancato tanto come ad Assen e Silverstone. Abbiamo fatto un buon lavoro, siamo migliorati tanto rispetto a ieri. Le Aprilia erano ad un livello più alto di noi, era difficile ‘giocare’ con loro. Mi sono divertito.”

Foto: Michelin

