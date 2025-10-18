MotoGP | GP Australia Sprint Race, Di Giannantonio: “Bella gara”

GP Australia Phillip Island Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Fabio Di Giannantonio chiude la Sprint australiana con un quinto posto che vale come miglior risultato tra le Ducati, ma il sapore è agrodolce.

Penalizzato da una qualifica complicata e da una scelta di gomma non perfetta, il pilota romano ha comunque mostrato ritmo e determinazione, adattandosi a una moto ancora nervosa sull’anteriore.

In un momento in cui le rivali sembrano aver alzato l’asticella, “Diggia” pensa alla gara della domenica. La top 3 è sfuggita di poco, ma la fiducia resta intatta.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Sprint Race GP Phillip Island Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“Sicuramente partire dalla quarta fila ci ha penalizzato. A parte questo, ho fatto una bella gara: avevo un buon passo e un ottimo feeling, anche se ho sbagliato nella scelta della gomma media per l’anteriore. Peccato non essere riuscito a salire sul podio, ma ci riproveremo domani. Non so cosa sia successo alle altre Ducati, ma nel mio caso la moto si muove molto davanti, e su una pista come questa diventa difficile prendere velocità. Stiamo cercando di calmare il comportamento della moto, e io mi sto adattando. Le altre case stanno andando forte, quindi dobbiamo lavorare come team e come Ducati per recuperare il gap che avevamo colmato qualche gara fa. Oggi speravo in qualcosa di meglio: ho passato qualche giro dietro a Pol (Espargarò), che sul dritto è velocissimo, e ho faticato a superarlo. In termini di risultato c’è un po’ di amaro in bocca, perché la qualifica ha reso questa Sprint un’occasione persa.”

