MotoGP | Bezzecchi vince la Sprint in Australia, male Bagnaia: gli highlights [VIDEO]

Video Highlights Sprint Race Australia – Ottima prestazione di Marco Bezzecchi che si riscatta dopo il weekend negativo a Mandalika con la vittoria nella Sprint Race del Gran Premio di Phillip Island. Bene anche Raul Fernandez che è stato al comando per gran parte della gara ma a causa del crollo delle gomme (consumate nei primi giri per avere un vantaggio), non ha potuto fare nulla contro Bezzecchi che l’ha superato al decimo passaggio.

Pedro Acosta si conferma sempre il migliore dei piloti KTM e chiude in terza posizione. Jack Miller, idolo di casa, conclude in quarta posizione davanti alla Ducati di Fabio Di Giannantonio. Alex Marquez è sesto, a precedere Fabio Quartararo che dopo aver conquistato la Pole Position, ha commesso un errore nel scegliere la gomma media.

Honda conquista la Top 10 con l’ottavo posto di Luca Marini, seguito dalle KTM di un bravissimo Pol Espargarò (che sostituisce Maverick Vinales) ed Enea Bastianini che si è riscattato dopo una qualifica difficile.

Ennesima gara da dimenticare per Francesco Bagnaia, penultimo a oltre 32 secondi di distacco dal primo.



