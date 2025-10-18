MotoGP | GP Australia Sprint Race, Bezzecchi: “Guidare bene a Phillip Island è una goduria”

GP Australia Phillip Island Aprilia Racing MotoGP 2025 – Marco Bezzecchi si gode il trionfo nella Sprint australiana con la consapevolezza di aver costruito una vittoria solida, fatta di strategia, gestione e talento puro.

Dopo una partenza impeccabile e una fuga a due con Raul Fernandez, il pilota dell’Aprilia ha saputo dosare le energie e le gomme, resistendo anche a un piccolo errore.

Il feeling con la RS-GP25, affinato nel corso della stagione, ha fatto la differenza su un tracciato che esalta chi sa guidare pulito e deciso. Bezzecchi continua a raccogliere risultati e applausi, anche in un weekend reso più complicato da due long-lap penalty che incombono sulla gara “lunga” della domenica. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Sprint Race GP Australia Phillip Island MotoGP 2025

“Spero che la coppia Bezzecchi-Aprilia possa regalare emozioni. Sono davvero contento: è stata una gara bellissima, con una partenza forte. Mi sono difeso bene e poi io e Raul (Fernandez) siamo riusciti ad allungare. Lui era molto veloce, ma non volevo stressare troppo le gomme. Purtroppo ho commesso un errore alla curva 10: volevo prepararla bene, ma sono andato larghissimo. Per fortuna avevo ancora qualcosa da parte con la gomma, e da lì in poi è stato bellissimo. Abbiamo fatto un grande lavoro: dall’inizio dell’anno siamo cresciuti tanto, io e i ragazzi ci siamo davvero fatti il mazzo. Guidare bene qui a Phillip Island è una goduria: affrontare questi curvoni ti dà un’emozione enorme, ma puoi farlo solo se la moto è a posto. Per domani? Mi piacerebbe fare il miracolo, ma già dal nome si capisce che non è una cosa che succede spesso. Ho provato un paio di volte il long lap (ne dovrà scontare due, ndr) e ci sono un sacco di buche. Alla fine, l’importante sarà portare a casa il massimo, anche con la penalità.”

Foto: Michelin

