MotoGP | GP Australia Gara, Bezzecchi: “Ho dato tutto quello che avevo”

GP Australia Phillip Island Aprilia Racing MotoGP 2025 – Marco Bezzecchi firma un podio di sostanza e intelligenza a Phillip Island, trasformando una gara in salita, segnata da due long lap penalty, in un capolavoro di gestione e determinazione.

Il pilota dell’Aprilia che ieri aveva vinto la Sprint Race, ha costruito la sua rimonta con lucidità, alternando fasi di attacco a momenti di controllo, e sfruttando al meglio ogni occasione.

Dietro il risultato, però, c’è anche il lavoro silenzioso del box, capace di orchestrare una strategia perfetta senza caricare il pilota di pressioni inutili. Un terzo posto che vale più di una vittoria, per come è maturato e che gli regala il terzo posto nel Mondiale. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gara GP Australia Phillip Island MotoGP 2025

“È stata una gara difficile, ma sono molto contento perché l’ho gestita bene. Avevo pianificato una mezza strategia: partire forte, provare ad andare davanti e creare un piccolo margine per affrontare il primo long lap. Dopo aver spinto così tanto, sapevo che non avrei avuto molto margine nel finale e pensavo che il massimo potesse essere un quarto posto. Quando ho superato Acosta e ho visto che stavo recuperando su Alex Marquez, non ho mollato nulla. Dopo il secondo long lap c’è stato un tratto in cui sapevo che forzare troppo sarebbe stato inutile, ma negli ultimi sei-sette giri ho dato tutto quello che avevo. Il terzo posto è stato tutto di guadagnato. Il mio stile di guida non è aggressivo, ma freno forte e tendo a forzare molto gli ingressi. Quando sono dietro ad altre moto, mi avvicino troppo e questo mi porta a scomporre la moto: è un aspetto su cui sto lavorando per migliorare.”

Foto: Michelin

