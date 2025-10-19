MotoGP | GP Australia Gara, Marini: “Stiamo avendo un trend ottimo”

GP Australia Phillip Island Castrol Honda MotoGP 2025 – Buona gara in Australia per Luca Marini, conclusa a ridosso della Top 5, in sesta posizione. Il pilota della Honda, si è detto soddisfatto dei progressi del team ma c’è ancora da migliorare per quanto riguarda la qualifica. Ecco le sue dichiarazioni a Sky Sport:

Dichiarazioni Luca Marini GP Australia Phillip Island Honda Castrol MotoGP 2025

“Weekend molto difficile per tutte le Honda ma abbiamo portato a casa un discreto bottino di punti. Partendo indietro è difficile, quando partiamo con la gomma nuova non abbiamo il grip degli altri poi durante la gara resta costante ma è già troppo tardi. Stiamo avendo un trend ottimo, dobbiamo cercare di continuare così e chiudere davanti a Zarco le ultime gare. E’ stata una stagione complicata per me anche per l’infortunio, ho lasciato tanti punti in giro per strada ma siamo nella lotta con Zarco. Nell’ultimo giro volevo prendere Pedro, l’ho raggiunto alla 9 ma alla 10 mi si è chiusa davanti, lui è riuscito a incrociarmi. All’ultima curva lui aveva molta trazione, ho provato a sorpassarlo e non ci sono riuscito”

