MotoGP | GP Australia Gara, Alex Marquez: “Ho dato tutto”

GP Australia Phillip Island Gresini Racing 2025 – Alex Marquez ha concluso a ridosso del podio, in quarta posizione. Lo spagnolo del team Gresini Racing si è detto soddisfatto per aver portato a casa punti importanti dopo un weekend complicato.

Gara difficile per Fermin Aldeguer, complice un problema alla moto riscontrato da metà gara. Ha tagliato il traguardo in quattordicesima posizione.

Dichiarazioni Alex Marquez Gp Australia Phillip Island Gresini Racing 2025

“Ho dato tutto. Non è stato un fine settimana facile, specie con le due cadute di ieri. Siamo riusciti a portare a casa punti importanti e va bene così. Andiamo in Malesia con un buon vantaggio, è una pista che mi piace e proveremo a chiudere i conti lì, senza pressione perché mancano ancora tre gare”

Dichiarazioni Fermin Aldeguer Gp Australia Phillip Island Gresini Racing 2025

“Abbiamo avuto un problema tecnico a metà gara. È un peccato perché poteva essere un gran fine settimana e invece questo problema ci ha fermato nel momento migliore. Stavamo girando con i tempi di testa, probabilmente saremmo arrivati vicini ai migliori, ma sono cose che succedono e adesso andiamo in Malesia sapendo che la velocità c’è”

