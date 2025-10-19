MotoGP | GP Australia, Bastianini: “Avevo un bel ritmo”

GP Australia Phillip Island KTM Tech3 MotoGP 2025 – Ottima rimonta di Enea Bastianini nel Gran Premio d’Australia. Il pilota riminese, che partiva dalla ventesima casella in griglia, ha concluso la gara al nono posto. Un risultato che risolleva il morale dopo un weekend difficile. Ecco le dichiarazioni della “Bestia” ai microfoni di Sky Sport:

Dichiarazioni Enea Bastianini Gp Australia Phillip Island KTM Tech3 MotoGP 2025

“E’ stata dura, partendo ventesimo è difficile ma avevo un bel ritmo. Oggi abbiamo confermato il passo di ieri, posso essere contento delle gare, meno del weekend. Sono in difficoltà da qualche gara in tutti i turni, qua abbiamo cambiato strategia di freno motore. Venivamo da layout molto diversi, Phillip Island è una delle piste più veloci e abbiamo messo freno motore un po’ ovunque oltre al power delivering. Quando riesco a usare la moto vado forte ma a volte mi perdo, è successo a inizio stagione, poi dopo Barcellona. Credo che abbiamo capito il motivo e vediamo di essere più costanti d’ora in poi. Dobbiamo essere costanti perché poi la gara sappiamo di farla bene”

