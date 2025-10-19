MotoGP | GP Australia Gara, Fernandez: “Vittoria speciale”

GP Australia Phillip Island Aprilia Trackhouse MotoGP 2025 – Raul Fernandez ha scritto una pagina indelebile della sua carriera con la vittoria a Phillip Island, la prima in MotoGP.

Un successo costruito con pazienza, fiducia e una strategia lucida, maturata dopo anni di difficoltà e dubbi. Il pilota del Team Aprilia Trackhouse ha saputo cogliere il momento giusto, interpretando al meglio una gara che sembrava fuori portata alla vigilia.

Dietro il trionfo, c’è il lavoro di un gruppo che ha creduto in lui anche nei momenti più complicati, e una crescita tecnica che ha trovato il suo punto di svolta con l’arrivo di nuove figure chiave nel box. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Raul Fernandez Gara GP Australia Phillip Island Aprilia Trackhouse MotoGP 2025

“Questa mattina, quando mi sono svegliato, pensavo al podio, non alla vittoria. Ieri Marco (Bezzecchi) era velocissimo e io non avevo quel passo. Dopo il Warm Up non avevamo informazioni chiare, ma in gara ho sentito qualcosa di diverso e, vedendo il mio ritmo rispetto a Bezzecchi e Acosta, ho capito che potevo lottare per il successo. Sono stati tre anni molto duri, in cui ho sofferto tanto, ma la squadra è sempre rimasta al mio fianco. Hai sempre il dubbio, ma questa è la vittoria più speciale proprio per questo: abbiamo lavorato tanto e Aprilia non ha mai perso fiducia in me. La svolta è arrivata con l’ingresso di Davide (Brivio) e Fabiano (Sterlacchini): sono stati fondamentali. Ora sto iniziando a realizzare che abbiamo vinto. Il mio stile di guida sfrutta molto l’anteriore, e abbiamo lavorato tanto sull’elettronica per adattarci. Ieri abbiamo deciso di abbassare la potenza per essere più competitivi nella seconda parte di gara, e questa scelta ha fatto la differenza.”

