MotoGP | GP Australia Gara, Di Giannantonio: “Super contento”

GP Australia Phillip Island Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Fabio Di Giannantonio firma una delle sue migliori prestazioni in MotoGP con un secondo posto da incorniciare a Phillip Island, frutto di una rimonta poderosa dalla decima casella e di una gestione impeccabile in condizioni tutt’altro che ideali.

Nonostante la febbre e una qualifica complicata, il pilota romano ha trovato il feeling giusto con la sua Ducati, sfruttando al massimo il potenziale della moto e il lavoro del team. Il risultato non solo conferma la sua crescita, ma rilancia le ambizioni in vista del finale di stagione, con Sepang già nel mirino. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Gara GP Phillip Island Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“È stata una gara tostissima per tanti motivi. Ci siamo complicati il weekend partendo dalla decima posizione, e in più stamattina mi sono svegliato con la febbre. Nonostante tutto, sono partito bene e ho fatto tanti sorpassi. Avevo un gran passo e sono super contento. A volte entri in pista e non riesci ad andare forte, sono sensazioni difficili da spiegare. Siamo umani: quando non ti senti bene, o cadi o semplicemente non riesci a spingere. Partendo più avanti avremmo avuto una bella chance, perché da decimo è davvero difficile pensare di vincere. Ma stiamo costruendo qualcosa di solido, e sono soddisfatto. Spero di ritrovare il feeling sull’anteriore che ho avuto qui anche nelle prossime gare: quando la moto è sincera, puoi davvero spingere. Ogni volta che riusciamo ad avere feedback chiari davanti, siamo competitivi. Per andare forte devi sentirti bene: non esiste un pilota che non si trova con la moto e riesce comunque ad andare forte. A Sepang possiamo fare bene.”

Foto: Michelin

