MotoGP | GP Australia Day 1, Quartararo: “Buon inizio”

GP Australia Phillip Island Yamaha MotoGP 2025 – Buona pre-qualifica per Fabio Quartararo a Phillip Island, teatro del Gran Premio d’Australia, 19esimo appuntamento della MotoGP 2025.

L’iridato 2021 della Top Class ha chiuso quarto a 0.434s dalla vetta occupata da Marco Bezzecchi e pensa positivo per il resto del weekend, anche se la sua Yamaha YZR-M1 non è una “scheggia” in rettilineo.

Ecco cosa ha detto “El Diablo” ai microfoni di Sky Sport, dove ha sottolineato come in Yamaha debbano risolvere i problemi all’abbassatore posteriore che non si “sgancia”.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Day 1 GP Australia Phillip Island MotoGP 2025

“È stata una giornata nel complesso positiva, anche se ci sono ancora alcune difficoltà che non siamo riusciti a risolvere. Direi comunque che è stato un buon inizio. La Curva 1 è un punto critico per noi: se utilizziamo il device, la moto non riesce a risollevarsi bene, resta troppo bassa e lì siamo un po’ in difficoltà. Dovremo fare uno step abbastanza importante per migliorare in quel punto, speriamo di trovare una soluzione con gli ingegneri. È una curva strana, perché arrivi dal rettilineo ma non c’è una vera frenata forte, e il device rimane attivo troppo a lungo. Questo ci penalizza anche sul dritto, dove facciamo fatica. Non ho ancora guardato bene il passo, ma mi sembra che anche Bagnaia fosse lì con noi, tra il quarto, quinto, sesto posto. Possiamo divertirci e speriamo di fare un bel giro in qualifica.”

3.3/5 - (3 votes)