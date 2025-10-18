Moto3 | Gp Australia: Kelso, pole da record, Lunetta in prima fila

Moto3 Gp Australia Phillip Island Qualifiche – Joel Kelso profeta in patria, il pilota australiano ha infatti ottenuto la pole (con tanto di record della pista, ndr) del Gran Premio d’Australia classe Moto3, 19esimo appuntamento del Motomondiale 2025.

Per il pilota del Team LEVELUP-MTA, che ha portato in testa la sua KTM con il crono di 1:34.056, è la seconda partenza al “palo” in carriera dopo quella della Thailandia 2024.

In prima fila con il #66 partiranno il Campione del Mondo 2025, Josè Antonio Rueda (+0.091s) e il nostro Luca Lunetta, che in sella alla Honda del SIC58 Squadra Corse, chiude terzo a 0.225s dalla vetta.

Quarto tempo e seconda fila per il giapponese Taiyo Furusato, con il pilota Honda Team Asia che precede il nostro Matteo Bertelle (passato dalla Q1, ndr), tornato grande protagonista dopo il grave infortunio che lo ha tenuto per molti mesi lontano dalle piste. Il #18 è davanti al rookie del Red Bull KTM Ajo, Alvaro Carpe.

Il sostituto di Dennis Foggia (alle prese con una polmonite, ndr), Joel Esteban (KTM Aspar), è settimo e condividerà la terza fila con Adrian Fernandez (Honda Leopard Racing) e con il rookie Aspar, Maximo Quiles.

Guido Pini in sella alla KTM del Team Intact GP ha chiuso decimo, davanti al connazionale Stefano Nepa (Honda SIC58 Squadra Corse) e Marco Morelli (Honda Mlav Racing).

Quinta fila per Jacob Roulstone (Red Bull KTM Tech3), Angel Piqueras (KTM MT Helmets – MSI) e per il nostro Nicola Carraro (Honda Snipers). Solamente 26esimo il team-mate di quest’ultimo, Riccardo Rossi.

