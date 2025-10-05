MotoGP | GP Indonesia, Bezzecchi tampona Marquez [VIDEO]
L'incidente tra il pilota Aprilia e quello Ducati analizzato allo Sky Sport Tech
di Alessio Brunori5 Ottobre, 2025
GP Indonesia Mandalika Ducati MotoGP 2025 – A Mandalika, la gara di Marc Marquez è durata poche centinaia di metri.
Un contatto con Marco Bezzecchi lo ha messo fuori gioco con conseguenze pesanti: frattura alla clavicola o lussazione della spalla, secondo le prime diagnosi. Le immagini dell’incidente parlano chiaro: Bezzecchi arriva lungo, tocca Marquez da dietro e lo scaraventa a terra. Un errore evidente, confermato dal video e riconosciuto dallo stesso pilota dell’Aprilia, che si è scusato subito dopo la gara.
Un episodio che riaccende i riflettori sulla gestione delle prime fasi di gara e che lascia il nove volte iridato con un altro infortunio da gestire.
