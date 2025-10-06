MotoGP | Jorge Martin in Austria per il suo recupero

Aprilia Racing MotoGP 2025 – Jorge Martin trascorrerà i prossimi giorni al Red Bull Athlete Performance Center, in Austria, per concentrarsi sul suo recupero dopo la frattura scomposta della clavicola destra.

Il pilota dell’Aprilia, che si era fratturato la clavicola destra nella Sprint Race del Gran Premio del Giappone, era stato operato presso l’Hospital Universitari Dexeus, dall’équipe medica dal Dottor Xavier Mir.

Il suo obiettivo è quello tornare in pista per gli ultimi due Gran Premi della stagione, quello del Portogallo (dal 7 al 9 novembre) e quello di Valencia (dal 14 al 16 novembre) e soprattutto essere in forma per martedì 18 novembre, quando ci sarà (sempre a Valencia, ndr) il primo test in ottica 2026.

Lo stesso Marc Marquez ha lavorato sul suo lungo infortunio al braccio destro al Red Bull Athlete Performance Center e ora tocca all’iridato 2024 della Top Class.

