SBK | GP Estoril: Bulega vince Gara 2, Ducati Aruba è Campione dei team

Sfida Mondiale rimandata a Jerez de La Frontera

di Jessica Cortellazzi12 Ottobre, 2025
Tutto rimandato a Jerez. Con la vittoria in Gara 2 di Nicolò Bulega, la sfida Mondiale è rimandata all’ultimo round della stagione 2025 del Mondiale Superbike che si disputerà a Jerez de La Frontera, la prossima settimana. Con la vittoria del pilota italiano ed il terzo posto consecutivo di Alvaro Bautista, il team Ducati Aruba Racing può già festeggiare il Mondiale delle squadre. I due contendenti al titolo sono separati da 39 punti, a vantaggio del turco.

Tornando alla gara odierna, grazie ad una partenza perfetta, Bulega si è imposto subito dalla prima curva e ha dominato fino al traguardo davanti alla BMW di Toprak Razgatlioglu, oggi non particolarmente brillante complice una partenza difficile ed il calo del grip alla gomma posteriore. Terzo posto per il costante Alvaro Bautista.

A seguire, Alex Lowes con la Bimota ha chiuso quarto, seguito dalla Yamaha di Andrea Locatelli e dalla Honda di Xavi Vierge. Settimo il pilota della Yamaha Remy Gardner, a precedere la Bimota di Axel Bassani con la Yamaha Jonathan Rea e la BMW di Michael Van der Mark a chiudere la Top 10.

Gli altri italiani: 12esimo Andrea Iannone, 15esimo Yari Montella. Caduta per Michael Rinaldi al 19esimo giro.

Risultati Gara 2 SBK Estoril: la classifica completa

risultati gara 2 estoril

1 Toprak Razgatlioglu 469
2 Nicolò Bulega 430
3 Danilo Petrucci 260
4 Andrea Locatelli 236
5 Alvaro Bautista 230
6 Sam Lowes 163
7 Alex Lowes 144
8 Xavi Vierge 122
9 Axel Bassani 99
10 Dominique Aegerter 92

