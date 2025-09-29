MotoGP

MotoGP | Bezzecchi su Marquez: “Voglio congratularmi con lui”

Anche Franco Morbidelli ha parlato del Campione spagnolo: "E' un riferimento per tutti, ha fatto un bellissimo lavoro"

di Alessio Brunori29 Settembre, 2025
MotoGP | Bezzecchi su Marquez: “Voglio congratularmi con lui”MotoGP | Bezzecchi su Marquez: “Voglio congratularmi con lui”

GP Giappone Marc Marquez Campione del Mondo MotoGP 2025 – Non solo Pedro Acosta e Fabio Quartararo, ma anche altri piloti si sono voluti congratulare con Marc Marquez per la conquista del nono Titolo iridato.

Tra questi Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli, due “allievi” della VR46 Riders Academy di Valentino Rossi, con quest’ultimo che considera Marc Marquez il pilota più “sporco” della storia.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Marc Marquez Campione del Mondo MotoGP 2025

“Voglio congratularmi con lui e spero di poter fare molte più battaglie con lui e spero qualche volta di provare a batterlo.”

Dichiarazioni Franco Morbidelli Marc Marquez Campione del Mondo MotoGP 2025

“E’ un riferimento per tutti, ha fatto un bellissimo lavoro.”

4.2/5 - (18 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00073motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00024motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00040motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00043motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00006motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00062motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00093motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00053motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00045motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00028motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00021motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00012

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news