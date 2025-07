MotoGP | Aprilia Trackhouse in pista con i colori Gulf Oil in Indonesia e Malesia

Trackhouse Racing MotoGP 2025 – Il Trackhouse Racing che schiera in MotoGP in sella alle Aprilia RS-GP il rookie Ai Ogura e Raul Fernandez, correrà in Indonesia e Malesia con gli iconici colori del Golfo, già utilizzati in Thailandia e Argentina, ma con una variante.

La livrea Gulf è ora pronta per una ripresa in altre due gare, con i fan al centro della campagna. Tre nuovissimi design sono stati creati sotto il tema di “Bolder Together”, espressione di ciò che unisce il Gulf e il Trackhouse MotoGP Team. Ognuno dei progetti rappresenta una partnership nascente che si basa su passione, progresso e unità.

I fan potranno votare la loro livrea preferita del Golfo da martedì 8 luglio (12:00 BST) a lunedì 28 luglio (9:00 BST). La livrea vincente sarà svelata durante il Gran Premio d’Indonesia a ottobre, con il Trackhouse MotoGP Team che scenderà in grande stile sul circuito di Mandalika. La stessa livrea tornerà per il round malese tre settimane dopo al Sepang International Circuit.

