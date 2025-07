MotoGP | GP Germania, Di Giannantonio: “Sachsenring pista che mi piace”

GP Germania Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Dopo il podio del Mugello e l’opaca gara di Assen, Fabio Di Giannantonio cerca il riscatto al Sachsenring.

Il pilota romano del VR46 Racing Team vuole tornare protagonista in una pista che gli piace, perchè gira molto a sinistra.

Per il #49 della Ducati l’obiettivo è confermarsi in lotta per la Top 3 al Sachsenring, dove ha ottenuto un quarto posto come miglior risultato (nel 2021 in Moto2).

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Preview GP Germania Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“Il Sachsenring è una pista che mi piace perché giriamo tanto a sinistra. Io vado meglio lì, mentre a destra faccio più fatica. È un tracciato dove bisogna gestire le gomme e noi siamo bravi in questo. Siamo in un bel momento, stiamo andando forte e mi diverto sulla moto. Dopo la gara di Assen un po’ sottotono, non vedo l’ora di tornare in pista a sentire di nuovo sensazioni buone.”

2.4/5 - (8 votes)