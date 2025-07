MotoGP | GP Germania, Marini torna in pista: “Felice di tornare in sella”

GP Germania Silverstone Castrol Honda MotoGP 2025 – Luca Marini tornerà in sella al Sachsenring dopo essere stato ai “box” a causa del terribile incidente occorsogli durante un test per la 8 Ore di Suzuka.

Il pilota pesarese della Honda, che a Brno ha completato due giorni di test privati, è ora pronto a risalire in sella alla sua Honda RC213V per la prima volta dal GP di Gran Bretagna.

Ancora non al 100% della forma, affronterà il weekend con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la sua forma fisica e di migliorare la sua preparazione.

Dichiarazioni Luca Marini GP Germania Sachsenring Honda Castrol MotoGP 2025

“Sono davvero felice di essere tornato, di poter tornare in sella alla mia moto, rivedere tutti i membri del team e continuare a lavorare su questo progetto. Il test che abbiamo fatto a Brno la scorsa settimana è stato positivo e ho potuto capire bene la mia condizione fisica. Non sono perfetto al momento, ma il modo migliore per migliorare ulteriormente è correre. Certo, sarebbe fantastico tornare subito a lottare dove eravamo, ma questo fine settimana si tratta soprattutto di ritrovare il ritmo per concludere bene la stagione.”

