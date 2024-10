MotoGP | Gp Malesia: Ufficiale, Iannone al posto di Fabio di Giannantonio

MotoGP GP Malesia Ducati VR46 Racing Team – Sarà Andrea Iannone a sostituire Fabio di Giannantonio in sella alla Ducati del VR46 Racing Team a Sepang, penultima gara della MotoGP 2024.

Il pilota romano si è infatti fermato per essere operato alla spalla sinistra infortunata al Red Bull Ring, chiudendo la sua stagione in Thailandia, dove nella gara “lunga” della domenica aveva ottenuto un ottimo quarto posto.

La scelta del Team di Valentino Rossi alla fine è caduta su Andrea Iannone, tornato quest’anno alle gare dopo una squalifica lunga 4 anni.

Il pilota abruzzese tornerà in MotoGP proprio in quella Malesia che lo aveva “condannato” ad uno stop di 4 anni dopo essere stato trovato positivo. Il pilota dell’Aprilia era stato squalificato per 4 anni a partire dal 17 dicembre 2019.

Tornato quest’anno in Superbike con la Ducati del Team GoEleven, ha sorpreso tutti. Una vittoria in MotoGP nel 2016 con Ducati e 11 podi nella Top class per il pilota numero 29 che ha chiuso la stagione 2024 WorldSBK con 231 punti, ottavo assoluto e una vittoria (Aragon Round ndr).

